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Стала известна тема Met Gala 2025

Стала известна тема Met Gala 2025

Журнал Vogue объявил тему ежегодного Бала Института костюма Met Gala 2025 — Superfine: Tailoring Black Style.

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