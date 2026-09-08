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Экс-игрок «Рубина» Кварацхелия номинирован на «Золотой мяч»

Экс-игрок «Рубина» Кварацхелия номинирован на «Золотой мяч»

Грузинский футболист ФК «Пари Сен-Жермен», экс-игрок казанского «Рубина» и московского «Локомотива» Хвича Кварацхелия вошел в число 30 претендентов на «Золотой мяч» по итогам сезона-2025/26.

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