Частный участок на Шпицбергене выставили на продажу за €300 млн

На архипелаге Шпицберген частный участок выставили на продажу за €300 млн. Как утверждают продавцы, это последний шанс купить землю на высокогорье в Арктике и получить стратегическое преимущество в регионе.
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