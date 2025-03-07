Политнавигатор Госдума РФ приняла сегодня в I чтении законопроект о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в России вне зависимости от того, на людей какого возраста направлена эта деятельность — совершеннолетних или нет.
Западные инвестиции в иноагентов выросли на миллиард. Под прицелом российское образование
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Анна Зареченская
Просто нечего сказать. Просто полумеры какие-то. Сажать и выдворять уже давно пора этих предателей!
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16 час.
Гулька
А Кирок разве не иноагент? Пожилой уже мужик скачет, как попугай в перьях, изображая престарелую жеманницу, демонстрируя сумочки "от кутюр"! Мерзко и противно на это смотреть! Лолита где ни попадя трясет жирными телесами "потребляя москалей", как она сама говорит. А Эрнсту все фиолетово! Продвигает это отребье, тратит бешеные бюджетные деньги на раскрутку своей жены, как будто нет более даровитых и талантливых артисток... Где на Первом канале примеры для молодежи, воспитывающие любовь к Родине, к своим ближним? НЕТ там ничего подобного, только пошлость и низость!
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9 час.
Сергей Моисеев
пока не будет восстановлена система гос.управления и идеологией по образцу СССР в позднесталинском её варианте, так и не успевшем её реализовать, будем мы в одном месте вместе с нашей зажравшейся думой, "бесплатной " медициной, ЕГЕшным образованием,проворовавшимся мин. обороны и тд. и тп.
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5 час.
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