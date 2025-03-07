Западные инвестиции в иноагентов выросли на миллиард. Под прицелом российское образование

Гулька

А Кирок разве не иноагент? Пожилой уже мужик скачет, как попугай в перьях, изображая престарелую жеманницу, демонстрируя сумочки "от кутюр"! Мерзко и противно на это смотреть! Лолита где ни попадя трясет жирными телесами "потребляя москалей", как она сама говорит. А Эрнсту все фиолетово! Продвигает это отребье, тратит бешеные бюджетные деньги на раскрутку своей жены, как будто нет более даровитых и талантливых артисток... Где на Первом канале примеры для молодежи, воспитывающие любовь к Родине, к своим ближним? НЕТ там ничего подобного, только пошлость и низость!