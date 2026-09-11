«Перун» из ВСУ: «Мы потеряли инициативу. Русские опять наступают»

ВСУ перестали проводить активные штурмовые действия, что дало возможность ВС РФ насытить линию боевого столкновения личным составом.
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