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Фальшивые правоохранители обманули хабаровчанку

Фальшивые правоохранители обманули хабаровчанку

В Хабаровске жительница Кировского района, работающая в медицинской сфере, обратилась в полицию. Она рассказала, что на её мобильный телефон позвонила незнакомка, представившаяся сотрудницей правоохранительных органов, занимающихся финансовыми вопросами.

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