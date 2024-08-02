Фальшивые правоохранители обманули хабаровчанку

В Хабаровске жительница Кировского района, работающая в медицинской сфере, обратилась в полицию. Она рассказала, что на её мобильный телефон позвонила незнакомка, представившаяся сотрудницей правоохранительных органов, занимающихся финансовыми вопросами.
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