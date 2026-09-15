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Симеоне: «Золотой мяч» должен получить Месси. После такого ЧМ в его возрасте — никаких сомнений»

Симеоне: «Золотой мяч» должен получить Месси. После такого ЧМ в его возрасте — никаких сомнений»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением, кто должен получить «Золотой мяч»-2026.Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением, кто должен получить «Золотой мяч»-2026.

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