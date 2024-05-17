В Алтайском крае подвели итоги регионального этапа конкурса «Полицейский Дядя Стёпа»

В ГУ МВД России по Алтайскому краю подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Стёпа», который проводится в целях повышения престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции.