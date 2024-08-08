The Telegraph: наступлению ВСУ в Курской области могут помешать цены на газ

Киев преследовал как минимум три цели при атаке на Курскую область, но помешать их достижению могут не только российские военные, но и европейские чиновники, которые обеспокоены резким ростом цен на газ из-за риска повреждения газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа».