Киев преследовал как минимум три цели при атаке на Курскую область, но помешать их достижению могут не только российские военные, но и европейские чиновники, которые обеспокоены резким ростом цен на газ из-за риска повреждения газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа».
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