Прокуратура:  В интересах Платона не уклоняться от уголовного преследования

В связи с информацией об отъезде Вячеслава Платона в Лондон прокуратура сделала следующее заявление: {{535509}}Нормальное ведение незавершенного уголовного дела в Кишиневском суде сектора Буюканы, также отвечает интересам гражданина Платона.
В связи с информацией об отъезде Вячеслава Платона в Лондон прокуратура сделала следующее заявление: {{535509}}Нормальное ведение незавершенного уголовного дела в Кишиневском суде сектора Буюканы, также отвечает интересам гражданина Платона.
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