Экс-охранника Порошенко арестовали по делу о чемоданах с деньгами из Москвы

Арест Вадима Чучковского, экс-замначальника охраны бывшего президента Украины Петра Порошенко (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ), состоялся по делу о «десяти черных чемоданах», 16 марта сообщил Telegram-канал «Политика страны».
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