МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 868 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Луговцев
    Ещё одна шалава. Мало дали. Пусть к Байдену или Урсулле обращаются идиотыЕСПЧ ПОТРЕБОВАЛ О...
  • Марина Свобода
    не поспоришь  И уродов чиновников тоже сама вырастила. И дармоедов депутатовЭто вы дали себя ...
  • Лия Гарифулина Гуркина
    Так издайте уже такие законы,чтобы мигранты приезжали на определённое время и без семьи. Поработали и уехали. В чём п...Затулин: мы не об...

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ СРАВНИЛ ЭКОНОМИКУ РОССИИ С ПАЦИЕНТОМ, КОТОРОМУ ИМИТИРУЮТ ЛЕЧЕНИЕ

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ СРАВНИЛ ЭКОНОМИКУ РОССИИ С ПАЦИЕНТОМ, КОТОРОМУ ИМИТИРУЮТ ЛЕЧЕНИЕ

Доктор экономических наук Валентин Катасонов в ходе своего выступления на экономической сессии ВРНС сравнил экономику России с пациентом, которому поставили неверный диагноз, а потому дают неверное лечение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх