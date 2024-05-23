Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Арестован начальник главного управления связи ВС РФ

Арестован начальник главного управления связи ВС РФ

Задержан начальник Главного управления связи ВС РФ, заместитель начальника генерального штаба, генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

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Комментарии
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WK
Walerij Konstantinov
Не зря его СПАСЛИ новой должностью. Но когда его сдадут арестованные генералы ........
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17 час.
Malina
Вот именно!!! За все на корабле отвечает капитан, а не боцман и не матрос...
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17 час.
M
Malina
А Путин разве не понимает, что спасая Шойгу - он теряет доверие страны??? Если такой замечательный &quot;друг&quot; обманул( а нашего президента ВСЕ обманывают) , то это и не друг вовсе, а ВРАГ!!!
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17 час.

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