Задержан начальник Главного управления связи ВС РФ, заместитель начальника генерального штаба, генерал-лейтенант Вадим Шамарин.
Арестован начальник главного управления связи ВС РФ
Комментарии
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WK
Walerij Konstantinov
Не зря его СПАСЛИ новой должностью. Но когда его сдадут арестованные генералы ........
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17 час.
Malina
Вот именно!!! За все на корабле отвечает капитан, а не боцман и не матрос...
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17 час.
M
Malina
А Путин разве не понимает, что спасая Шойгу - он теряет доверие страны??? Если такой замечательный "друг" обманул( а нашего президента ВСЕ обманывают) , то это и не друг вовсе, а ВРАГ!!!
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17 час.
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