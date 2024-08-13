"Знает, кто нож воткнул в спину": Курские власти не побоялись сказать Путину правду о вторжении

А что "всё"? Начнётся третья мировая, скорее всего последняя война в истории человечества, выжить у нашего народа шансов больше. благодаря огромной, не заселённой территории. Выживут конечно не все. но всё таки. Так что, совсем ещё не всё.

Galina Bobryasheva

Хоть кто-то стал писать и говорить правду! Почему постоянно врут? Почему правду можно узнать только от участников или волонтеров? Вот и вылазит все наружу! Скопления вражеской силы и техники на границе не видят, предупреждения о том, что на территорию Курской области ожидается нападение не слышат, триллионное воровство в МО годами никто не замечает! Вот и результат! Не врите и не воруйте, только тогда мы сможем сохранить обороноспособность страны и победить!