Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Знает, кто нож воткнул в спину": Курские власти не побоялись сказать Путину правду о вторжении

"Знает, кто нож воткнул в спину": Курские власти не побоялись сказать Путину правду о вторжении

Курские власти не стали замалчивать правду о вторжении ВСУ в приграничные районы. Президент "знает, кто нож воткнул в спину".

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Комментарии
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Алексей Смирнов
А что &quot;всё&quot;? Начнётся третья мировая, скорее всего последняя война в истории человечества, выжить у нашего народа шансов больше. благодаря огромной, не заселённой территории. Выживут конечно не все. но всё таки. Так что, совсем ещё не всё.
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10 час.
Алексей Смирнов
Конечно есть вопросы, как разведка смогла просрать такую серьёзную группировку у наших границ? Но на этот вопрос мы вряд ли получим ответ.
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10 час.
Galina Bobryasheva
Хоть кто-то стал писать и говорить правду! Почему постоянно врут? Почему правду можно узнать только от участников или волонтеров? Вот и вылазит все наружу! Скопления вражеской силы и техники на границе не видят, предупреждения о том, что на территорию Курской области ожидается нападение не слышат, триллионное воровство в МО годами никто не замечает! Вот и результат! Не врите и не воруйте, только тогда мы сможем сохранить обороноспособность страны и победить!
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8 час.

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