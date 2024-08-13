Курские власти не стали замалчивать правду о вторжении ВСУ в приграничные районы. Президент "знает, кто нож воткнул в спину".
"Знает, кто нож воткнул в спину": Курские власти не побоялись сказать Путину правду о вторжении
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Смирнов
А что "всё"? Начнётся третья мировая, скорее всего последняя война в истории человечества, выжить у нашего народа шансов больше. благодаря огромной, не заселённой территории. Выживут конечно не все. но всё таки. Так что, совсем ещё не всё.
Ответить
10 час.
Алексей Смирнов
Конечно есть вопросы, как разведка смогла просрать такую серьёзную группировку у наших границ? Но на этот вопрос мы вряд ли получим ответ.
Ответить
10 час.
Galina Bobryasheva
Хоть кто-то стал писать и говорить правду! Почему постоянно врут? Почему правду можно узнать только от участников или волонтеров? Вот и вылазит все наружу! Скопления вражеской силы и техники на границе не видят, предупреждения о том, что на территорию Курской области ожидается нападение не слышат, триллионное воровство в МО годами никто не замечает! Вот и результат! Не врите и не воруйте, только тогда мы сможем сохранить обороноспособность страны и победить!
Ответить
8 час.
Свежие комментарии