Когда поступок важнее слов: ÁARPI и другие звезды посадили деревья в парке Лазутиной

9 июля в Парке имени Ларисы Лазутиной прошла патриотическая акция «Дерево памяти». В этот день в парке встретились люди разных поколений и профессий, объединенные одной важной целью: сохранить живую память о героях Великой Отечественной войны и сделать родной край чуточку красивее.
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