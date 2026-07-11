Когда поступок важнее слов: ÁARPI и другие звезды посадили деревья в парке Лазутиной

9 июля в Парке имени Ларисы Лазутиной прошла патриотическая акция «Дерево памяти». В этот день в парке встретились люди разных поколений и профессий, объединенные одной важной целью: сохранить живую память о героях Великой Отечественной войны и сделать родной край чуточку красивее.