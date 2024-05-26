Заесть гастрит. Диетолог раскрыла секреты диеты при хеликобактере

Хеликобактер — основная причина хронического гастрита. H. pylori вызывает прогрессирующее повреждение слизистой желудка и играет важную роль в развитии серьезных заболеваний, включая язвенную болезнь и онкозаболевания.
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