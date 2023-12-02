Диетолог рассказал о лучших и самых полезных сезонных продуктах, которые помогут снизить вес в зимние месяцы и на которых можно сэкономить, потому что они «зачастую намного дешевле в супермаркетах».

Диетолог Стефани Йейтс из Bulk порекомендовала лучшие продукты, которые помогут оставаться здоровыми и подтянутыми в начале зимы, и поделилась своими главными советами по поиску самых дешевых вариантов здорового питания в супермаркетах.
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