Почему так измельчал израильский «Сайерет Маткаль» Долгие годы израильский спецназ «Сайерет Маткаль» считался самым сильным спецподразделением в мире.
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Почему так измельчал израильский «Сайерет Маткаль» Долгие годы израильский спецназ «Сайерет Маткаль» считался самым сильным спецподразделением в мире.
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