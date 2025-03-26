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Царьград

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"Мы свою кровь проливали, а вы что делали?": Бойцы СВО идут в высокие кабинеты с жёсткими вопросами. Спрятаться не выйдет

"Мы свою кровь проливали, а вы что делали?": Бойцы СВО идут в высокие кабинеты с жёсткими вопросами. Спрятаться не выйдет

Бойцы СВО уже идут в высокие кабинеты с жёсткими вопросами: "Мы свою кровь проливали, а вы что делали?" Спрятаться и уйти от ответа не выйдет, предупредил Сергей Миронов.

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Комментарии
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Амара Карпова
👍💯👊🙏
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19 час.
ИГ
Ирина Галивец
Хорошо бы, чтоб дошли до этих кабинетов! Чтоб у Эрнста спросили, почему на первой кнопке полно предателей и ждунов?
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18 час.
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