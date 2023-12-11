Мэр Бийска поддержал решение Путина вновь баллотироваться в президенты

По словам Виктора Щигрева, возглавлять государство должен решительный, умный и беззаветно любящий свое Отечество человек Мэр Бийска Виктор Щигрев поддержал решение президента Владимира Путина участвовать в предстоящих выборах.
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