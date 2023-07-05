Мы потратим на восстановление Мариуполя примерно 200 млрд рублей. Сумма солидная, примерно по 1300 рублей с каждого россиянина.
Восстановление Мариуполя и возможный уход США из Украины
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Только теперь надо всё регистрировать , это показательно сколько стоит СВОБОДА . И на будущее остальным республикам вышедших из СССР предупреждение . Кто там собирается писать контракты с Америкой -задумайтесь . Слушайте и не говорите потом , что вы ничего не слышали . А то потом вам Хаджа Насреддин напомнит .
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21 час.
Андрей Сушко
Я смотрю автомобили сплошь наши Российские)))))))
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15 час.
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