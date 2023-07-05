Восстановление Мариуполя и возможный уход США из Украины

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Только теперь надо всё регистрировать , это показательно сколько стоит СВОБОДА . И на будущее остальным республикам вышедших из СССР предупреждение . Кто там собирается писать контракты с Америкой -задумайтесь . Слушайте и не говорите потом , что вы ничего не слышали . А то потом вам Хаджа Насреддин напомнит .