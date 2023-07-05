Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Восстановление Мариуполя и возможный уход США из Украины

Восстановление Мариуполя и возможный уход США из Украины

Мы потратим на восстановление Мариуполя примерно 200 млрд рублей. Сумма солидная, примерно по 1300 рублей с каждого россиянина.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Только теперь надо всё регистрировать  , это показательно  сколько стоит СВОБОДА . И  на будущее остальным республикам вышедших из СССР предупреждение . Кто там собирается писать контракты с Америкой -задумайтесь . Слушайте и  не говорите потом , что вы ничего не слышали . А то потом вам Хаджа Насреддин напомнит .
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21 час.
Андрей Сушко
Я смотрю автомобили сплошь наши Российские)))))))
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15 час.

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