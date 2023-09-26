Фанатские планшеты Samsung — это планшеты без экранов AMOLED. Стали известны параметры и цены Galaxy Tab S9 FE и Galaxy Tab S9 FE+

Компания Samsung готовится представить свои фанатские продукты, включая неожиданно более доступный, чем предшественник, Galaxy S23 FE, и сегодня в Сети появились множественные характеристики и изображения планшетов Galaxy Tab S9 FE и Galaxy Tab S9 FE+.
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