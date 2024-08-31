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Зверства ВСУ в Курской области – абсолютная копия кровожадности гитлеровских оккупантов

Зверства ВСУ в Курской области – абсолютная копия кровожадности гитлеровских оккупантов

  Иван Добровольский.   Террористы укровермахта убивают, похищают и угоняют в неизвестном направлении мирных жителей Курской области.

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
&quot;Это всё ожидаемо от хохлов. НО не пора ли назвать фамилии тех, кто просрал вторжение и захват  территории в Курской области.
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15 час.
Марина
а СЕЙЧАС вам это зачем? Не можете дождаться, когда полностью освободим Курскую область от этой нечисти? или просто хотите поразгонять настроения на тему &quot;доколе&quot; и &quot;кто виноват?&quot;
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11 час.
Сергей Киселев
Именно - знать бы фамилии, просравших &quot;прорыв&quot;.. Опять МО?
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8 час.

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