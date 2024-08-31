Зверства ВСУ в Курской области – абсолютная копия кровожадности гитлеровских оккупантов

СП Сергей Потемкин "Это всё ожидаемо от хохлов. НО не пора ли назвать фамилии тех, кто просрал вторжение и захват территории в Курской области.

Марина а СЕЙЧАС вам это зачем? Не можете дождаться, когда полностью освободим Курскую область от этой нечисти? или просто хотите поразгонять настроения на тему "доколе" и "кто виноват?"