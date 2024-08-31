Иван Добровольский. Террористы укровермахта убивают, похищают и угоняют в неизвестном направлении мирных жителей Курской области.
Зверства ВСУ в Курской области – абсолютная копия кровожадности гитлеровских оккупантов
Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
"Это всё ожидаемо от хохлов. НО не пора ли назвать фамилии тех, кто просрал вторжение и захват территории в Курской области.
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15 час.
Марина
а СЕЙЧАС вам это зачем? Не можете дождаться, когда полностью освободим Курскую область от этой нечисти? или просто хотите поразгонять настроения на тему "доколе" и "кто виноват?"
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11 час.
Сергей Киселев
Именно - знать бы фамилии, просравших "прорыв".. Опять МО?
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8 час.
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