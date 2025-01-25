Одно из американских агентств заморозило проекты по поддержке Украины

USAID заморозило проекты по помощи Украине после заявления Рубио Американское агентство по международному развитию (USAID) приняло решение временно остановить проекты, которые связаны с финансовой поддержкой украинской стороны, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в ведомстве.
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