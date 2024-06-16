Минпромторг выбирает разработчика для российской игровой консоли

Власти начали искать компании, готовые создать отечественную игровую приставку. По словам представителей Минпромторга, они уже находят потенциальных производителей, определяют необходимые ресурсы и обсуждают меры поддержки этого проекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии