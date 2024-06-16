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Минпромторг выбирает разработчика для российской игровой консоли

Минпромторг выбирает разработчика для российской игровой консоли

Власти начали искать компании, готовые создать отечественную игровую приставку. По словам представителей Минпромторга, они уже находят потенциальных производителей, определяют необходимые ресурсы и обсуждают меры поддержки этого проекта.

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