Теперь можно строить: на Кубани выделили бесплатные участки многодетным после вмешательства прокуратуры и суда

В связи с этим прокуратура подала административные исковые заявления, чтобы обязать орган местного самоуправления выделить и обеспечить техническую возможность присоединения 17 участков к сетям водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения.
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