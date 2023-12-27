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Теперь можно строить: на Кубани выделили бесплатные участки многодетным после вмешательства прокуратуры и суда

Теперь можно строить: на Кубани выделили бесплатные участки многодетным после вмешательства прокуратуры и суда

В связи с этим прокуратура подала административные исковые заявления, чтобы обязать орган местного самоуправления выделить и обеспечить техническую возможность присоединения 17 участков к сетям водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения.

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