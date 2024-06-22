Русский музей расскажет истории своих сотрудников, работавших в годы войны и блокады

В рамках проекта «Блокадное поколение» Сегодня, в День памяти и скорби, Русский музей совместно с музеями-партнерами запускает проект, который познакомит петербуржцев и гостей города с историями сотрудников, работавших в музее в годы войны и блокады.
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