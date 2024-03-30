Бестемьянова оценила лишение Валиевой стипендии президента РФ

Решение она посчитала логичным.фото: пресс-служба РОК--> Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала лишение фигуристки Камилы Валиевой президентской стипендии, посчитав это решение логичным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии