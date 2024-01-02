TVL блокчейна Solana поднялся выше $1,5 млрд, переписав августовский рекорд 2022-го года

На фоне возросшего интереса к альткоину SOL, значительно выросли инвестиции в экосистему Solana. Сумма заблокированных в смарт-контрактах блокчейна средств, превысила $1,5 млрд, по данным сервиса DefiLama.
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