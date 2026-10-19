В канадской провинции Альберта в понедельник, 19 октября 2026 года, проходит голосование по вопросу, должны ли власти начать юридические процедуры для организации обязательного референдума о независимости.
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