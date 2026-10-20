МОСКВА, 20 октября, ФедералПресс. В Национальном центре «Россия» состоялся финал второго сезона Всероссийского конкурса «Родная игрушка», организованного Российским обществом «Знание» и «Движением Первых» по поручению президента РФ в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
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