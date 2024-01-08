Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Разведка США утверждает, что ракеты КНР заправлены водой вместо топлива

Разведка США утверждает, что ракеты КНР заправлены водой вместо топлива

Фото: Clay Banks / unsplash.com   Американская разведка утверждает, что внутрь китайских ракет заливают воду, а не топливо.

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Комментарии
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Евгений Благородный
Они правда долбаё..... или просто педерасты
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4 час.
Андрей Равдин
Они просто ТУПЫЕ надутые индюки! Задорнов (царствие ему небесное) знал, что говорит. Но тем они и опасны, что никогда не знаешь, чего от них ожидать.
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4 час.
Виктор Полуэктов
Два в одном. Или больше чем два.
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2 час.

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