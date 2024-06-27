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Губерниев об отказе Чикуновой от Олимпиады: «А зачем она спортом занималась? Может, ей тогда в управдомы пойти?»

19-летняя Чикунова – действующая рекордсменка мира на дистанции 200 метров брассом. Она отказалась ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

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