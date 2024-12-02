Исход войны с Россией

Алексей Тан

США, УЖЕ проиграли!... начав войну с РОССИЕЙ (РУССКИМИ)... силами ВСУ!... так они сами признали!!!, что воюя СВОИМИ ВС... они проигрывают, не только РОССИИ.... но и С. Корее и Китаю!... А ВСУ.. это всего лишь вой отчаяния!... обескровить РОССИЮ... и скупить все ЕЁ активы!... только так они ИУДЕИ США... какое то ещё время... могли оставаться ГЕГЕМОНОМ!... а сейчас ВСЁ... стоят на краю.... ГИЕНЫ ОГНЕННОЙ.