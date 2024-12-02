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  • В В
    Эти заранее смоются по заграничным командировкам.Миллионы погибших...
  • Евгений МакЛауд
    наебулина с силуановым и прочими кудряшками и степашками в курсях, что хозяева их к ядерному армагедону приговорили???Миллионы погибших...
  • Алексей Тан
    ... что то похожее,.. но только содомитов и девок из борделя не хватает... и всё это сейчас происходит, в штабе СИОНИ...Исход войны с Рос...

Исход войны с Россией

Исход войны с Россией

Многое было сказано и продолжает говориться об опосредованной войне между США и Россией. Те из нас, кто живёт на Западе, в первую очередь полагаются на новостные репортажи.

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Комментарии
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Алексей Тан
США, УЖЕ проиграли!... начав войну с РОССИЕЙ (РУССКИМИ)... силами ВСУ!... так они сами признали!!!,  что воюя СВОИМИ ВС... они проигрывают, не только РОССИИ.... но и С. Корее и Китаю!... А ВСУ.. это всего лишь вой отчаяния!... обескровить РОССИЮ... и скупить все ЕЁ активы!... только так они ИУДЕИ США... какое то ещё время... могли оставаться ГЕГЕМОНОМ!... а сейчас ВСЁ... стоят на краю.... ГИЕНЫ ОГНЕННОЙ.
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50 мин.
Алексей Тан
И стало очевиден, вой, визги и брызги ядом и гноем... всех ЕВРЕЕВ в Мире, ...КОГДА Крым, САМ вернулся в РОССИЮ!... СИОНИСТЫ поняли... НЕТ Украины с Чёрным морем... нет и ИЗРАИЛЯ... и нет Уолл стрит,!.
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36 мин.
Алексей Тан
... что то похожее,.. но только содомитов и девок из борделя не хватает... и всё это сейчас происходит, в штабе СИОНИЗМА.
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20 мин.

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