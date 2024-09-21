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В храмах Крыма прошли богослужения по случаю Рождества Пресвятой Богородицы

В храмах Крыма прошли богослужения по случаю Рождества Пресвятой Богородицы

Праздничные богослужения по случаю Рождества Пресвятой Богородицы прошли в храмах Крыма. Всеношную службу в нижнем храме Свято-Владимирского собора Херсонесского мужского монастыря отслужил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

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