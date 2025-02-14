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Мода и Шоу-бизнес

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СМИ: Канье Уэст разводится с Бьянкой Сенсори

СМИ: Канье Уэст разводится с Бьянкой Сенсори

Американский исполнитель Канье Уэст разводится с женой Бьянкой Сенсори, сообщает Daily Mail. По данным источника издания, пара уже рассталась, в ближайшие дни ожидается подача заявления о расторжении брака.

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