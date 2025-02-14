СМИ: Канье Уэст разводится с Бьянкой Сенсори

Американский исполнитель Канье Уэст разводится с женой Бьянкой Сенсори, сообщает Daily Mail. По данным источника издания, пара уже рассталась, в ближайшие дни ожидается подача заявления о расторжении брака.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии