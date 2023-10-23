NYT: в США боятся слухов, что страна тайно руководит Израилем

Чиновники в Соединенных Штатах надеются, что Израиль перенесет планируемую наземную операцию в секторе Газа, однако не выдвигают еврейскому государству каких-либо требований, так как не хотят подогревать информацию, что Вашингтон на самом деле руководит этой страной.