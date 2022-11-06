Автопарк Оксаны Федоровой

Оксана Федорова - ведущая программы "Спокойной ночи, малыши! Это шоу стартовало давно, за время ее работы в эфире сменилось несколько телеведущих, а она стала самой запоминающейся и эффектной девушкой.
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