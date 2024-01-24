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Госавтоинспекция ищет очевидцев двух аварий в Калуге

Госавтоинспекция ищет очевидцев двух аварий в Калуге

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Калуге разыскивают очевидцев двух ДТП: 8 декабря 2023 года около 15:00 в районе дома №21 по улице Кирова произошла авария, в результате которой неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, наехал на 65-летнюю женщину, чем причинил ей телесные повреждения.

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