Госавтоинспекция ищет очевидцев двух аварий в Калуге

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Калуге разыскивают очевидцев двух ДТП: 8 декабря 2023 года около 15:00 в районе дома №21 по улице Кирова произошла авария, в результате которой неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, наехал на 65-летнюю женщину, чем причинил ей телесные повреждения.