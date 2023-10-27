Юрген Клопп: Вот так мы даем игрокам отдых, месье Дешам. А не на три минуты, как вы

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал разгромную победу над «Тулузой» в Лиге Европы – 5:1. «В какие-то моменты нам было непросто, но большую часть матча «Ливерпуль» полностью контролировал ситуацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии