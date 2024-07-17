CBS: снайпер передал информацию о стрелке за минуты до выстрелов в Трампа

Снайпер, входивший в составе тактической группы по обеспечению безопасности предвыборного митинга экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании, заметил смотревшего в прицел стрелка и сделал его фотографию.
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