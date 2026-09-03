В Киевской области загорелся завод Coca-Cola

REUTERS/Alina Smutko На заводе Coca-Cola в Киевской области произошел мощный пожар. Об этом 3 сентября сообщило украинское издание "Страна" в телеграм-канале.
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