Закон и Порядок

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    Ну и пусть американцы живут в период "озабоченности". Мозгов нет. Понять что ожидать от России не могут. Байден вообщ...Для чего Кремль м...
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Ответ США на Предложения России - это Секрет для всего Мира... кроме Путина...

Ответ США на Предложения России - это Секрет для всего Мира... кроме Путина...

WP:США просят Россию не обнародовать ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В Госдепе изданию сообщили, что ответ будет включать американские предложения и демонстрировать заинтересованность в продолжении диалога с Москвой   ВАШИНГТОН, 22 января.

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