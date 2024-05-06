Пермяк предстанет перед судом в Салехарде за покушение на убийство коллеги

Суд Салехарда рассмотрит дело 36-летнего жителя Пермского края, обвиняемого в покушении на убийство. Инцидент произошел 4 апреля 2024 года в общежитии для рабочих на улице Объездная, где между мужчинами, употреблявшими алкоголь, вспыхнул конфликт.