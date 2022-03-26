Макрон вспомнил о контрактах и заявил, что требование перейти на рубли незаконно

Макрон назвал заявленный Путиным переход в расчетах за газ на рубли, не соответствующим контрактам. Президент Франции Эммануэль Макрон не увидел оснований для перехода в расчетах за газ с Россией на рубли, поскольку в контрактах указаны евро.