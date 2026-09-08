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Российские юниоры выиграли медальный зачет ЧМ по плаванию на открытой воде

Российские юниоры выиграли медальный зачет ЧМ по плаванию на открытой воде

РЕН ТВ Юниорская сборная России 8 сентября с триумфом вернулась из Аргентины, где проходил чемпионат мира по плаванию на открытой воде.

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