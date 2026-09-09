Сводки СВО, 9 сентября, главное: «Север» успешно сужает кольцо волчанского котла ВСУ, в кольцо берут Орехов

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Мир подсел на оружие: военные расходы «стран-ЧВК» превысили $380 млрд
Военные расходы «стран-ЧВК» резко выросли. Названы государства с высокой зависимостью от поставок оружия.
Военные расходы государств, которые авторы исследования издания «Ведомости» относят к «странам-ЧВК», в 2026 году превысят $380 млрд. Пять лет назад совокупные расходы этих государств составляли около $167 млрд. Таким образом, за указанный период показатель увеличился примерно в 2,3 раза.
Речь идет о государствах, которые одновременно отличаются высокой милитаризацией и значительной зависимостью от иностранных поставок вооружений. Авторы рейтинга оценивали ситуацию среди 100 крупнейших экономик мира. Для анализа использовались данные SIPRI, IISS, НАТО и национальных ведомств.
Что означает термин «страны-ЧВК»
Под таким названием подразумевают государства, где высокая военная нагрузка сочетается с внешней зависимостью от импорта. Оценка проводилась сразу по шести основным показателям. Среди них учитывались военные расходы, их доля относительно экономики и объёмы импорта вооружений. Также анализировались численность вооружённых сил и степень зависимости от союзников.
«Страны-ЧВК» одновременно тратят значительные средства на оборону и опираются на внешние источники вооружений. За последние пять лет расходы этой группы росли значительно быстрее среднемировых показателей. Такая динамика отражает общее усиление военных бюджетов на фоне международной напряжённости.
Украина оказалась лидером рейтинга
Украина названа наиболее военизированным и одновременно зависимым государством среди участников исследования. Согласно приведённым оценкам, в 2026 году Киев планирует направить на оборону около $93 млрд. Ещё более $30 млрд страна может получить от зарубежных партнеров в форме поставок оружия.
Мировые расходы на оборону продолжают расти
Общие мировые военные расходы в 2026 году достигнут $3,29 трлн. В 2025 году этот показатель составлял около $2,95 трлн. Таким образом, за год мировые оборонные расходы могут увеличиться примерно на $340 млрд.
На США в 2025 году пришлось около $954 млрд военных расходов. Это примерно треть всего мирового объёма. Остальные государства НАТО в совокупности потратили еще около $550 млрд на военные расходы.
Американский военно-промышленный сектор также остаётся крупнейшим поставщиком вооружений на мировом рынке. Только за 2025 год Вашингтон поставил иностранным государствам вооружения минимум на $64 млрд. Для сравнения, в 2021 году аналогичный показатель составлял около $54 млрд.
Кто оказался крупнейшим покупателем оружия
Отдельное место в исследовании занимает международный импорт вооружений. За период 2021–2025 годов крупнейшими импортёрами стали несколько государств Азии и Ближнего Востока:
Индия — $56 млрд;
Саудовская Аравия — $46 млрд;
Катар — $44 млрд;
Пакистан — $29 млрд.
Высокие показатели импорта свидетельствуют о значительной роли зарубежных производителей в обеспечении национальных армий.
объём военных расходов более чем вдвое превышает весь государственный бюджет Украины,