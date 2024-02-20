Самые частые причины смерти и что делают с органами после вскрытия: 12 острых вопросов патологоанатому о мертвецах

При встрече с патологоанатомом не советуем вам травить анекдоты. А еще — лучше выбросить из головы все стереотипы, ведь вместо хладнокровного и мрачного человека в запачканном кровью халате, перед вами наверняка окажется увлеченный, позитивный и аккуратный специалист, посвятивший жизнь исследованиям и медицине.