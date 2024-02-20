При встрече с патологоанатомом не советуем вам травить анекдоты. А еще — лучше выбросить из головы все стереотипы, ведь вместо хладнокровного и мрачного человека в запачканном кровью халате, перед вами наверняка окажется увлеченный, позитивный и аккуратный специалист, посвятивший жизнь исследованиям и медицине.
Самые частые причины смерти и что делают с органами после вскрытия: 12 острых вопросов патологоанатому о мертвецах
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
На должность патолоанатома,судмеэкспертов назначают тех ,у кого есть 15 лет хирургической деятельности. По ходу своей службы частно приходилось присутствовать при вскрытии тел. Зрелище конечно, единственное тяжело было присутствовать на вскрытии разложившихся тел,естественно из -за запаха.
Ответить
21 час.
Ирина Шевцова
что за бред вы несете?? На должность врача-патологоанатома принимается человек, имеющий ординатуру по данной специальности. А ординатуру эту он проходит после окончания института по специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия". Читайте руководящие документы Минздрава
Ответить
4 час.
Свежие комментарии