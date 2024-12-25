Агент Батракова: «Алексей точно будет играть в «Локомотиве» в следующем сезоне. Интерес «Сити» – что-то из разряда фантастики в сложившейся политической ситуации»

– Батраков стал лучшим молодым футболистом сезона. Идут ли переговоры с «Локомотивом» по новому контракту? Как Алексей видит свою карьеру в дальнейшем? – Он точно будет играть в «Локомотиве» в следующем сезоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии