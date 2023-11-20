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Токкет о «Ванкувере» после 3:4 от «Сиэтла»: «Мы переигрывали смены и ужасно менялись. Это полухоккей. Побеждать так невозможно»

«Кэнакс» проиграли «Калгари» (2:5) и «Сиэтлу» (3:4). С 25 очками после 18 игр канадский клуб идет вторым в Тихоокеанском дивизионе и Западной конференции.

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